Над Черным морем и регионами России сбили 21 беспилотник

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 21 украинский беспилотный летательных аппарат», — сказано в сообщении российского оборонного ведомства.
В том числе восемь дронов сбиты над Ростовской областью, пять — над территорией Курской области, три — над Волгоградской, два — над Брянской и по одному беспилотнику — над территориями Белгородской, Воронежской областей и акваторией Черного моря.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев ранее сообщал о ночной беспилотной атаке. По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал, уточнил глава региона.