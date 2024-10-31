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Над Черным морем и регионами России сбили 21 беспилотник

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт — РИА Новости Крым. Силы ПВО сбили за ночь над регионами России 20 украинских беспилотников, еще один уничтожен над акваторией Черного моря. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 21 украинский беспилотный летательных аппарат», — сказано в сообщении российского оборонного ведомства.

В том числе восемь дронов сбиты над Ростовской областью, пять — над территорией Курской области, три — над Волгоградской, два — над Брянской и по одному беспилотнику — над территориями Белгородской, Воронежской областей и акваторией Черного моря.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев ранее сообщал о ночной беспилотной атаке. По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал, уточнил глава региона.