Андрей Бочаров прокомментировал перехват трех БПЛА

— Сегодня ночью на территории Волгоградской области дежурными средствами ПВО Министерства обороны России над территорией Красноармейского района Волгограда и в районе Червлёное Светлоярского района были перехвачены и нейтрализованы три БПЛА. Пострадавших и повреждений гражданских и военных объектов нет, — заявил глава региона.