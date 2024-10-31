В аэропорту Саратова ввели ограничения из-за возможной угрозы атаки БПЛА

Также задерживаются два рейса из Москвы в Саратов. Самолет авиакомпании «Россия» должен был прилететь в 10:15 (09:15 мск) но теперь ожидается в 12:15 (11:15 мск). Прибытие рейса авиакомпании «Победа» изначально было назначено на 10:55 (09:55 мск), но было перенесено на 11:35 (10:35 мск).