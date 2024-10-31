В аэропорту Саратова ввели ограничения из-за возможной угрозы атаки БПЛА

Утром губернатор Роман Бусаргин сообщил, что от Министерства обороны РФ поступила информация о возможной угрозе атаки БПЛА на Саратовскую область.
«В настоящий момент органами воздушного движения в аэропорту Гагарин введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов», — сообщили в пресс-службе.
Судя по онлайн-табло аэропорта, задерживается вылет двух рейсов из Саратова в Москву. Самолет авиакомпании «Победа» должен был вылететь в 11:25 (10:25 мск), но теперь вылет ожидается в 12:10 (11:10 мск). Рейс авиакомпании «Россия» должен был вылететь в 11:05 (10:05 мск), но вылет перенесли на 13:00 (12:00 мск).
Также задерживаются два рейса из Москвы в Саратов. Самолет авиакомпании «Россия» должен был прилететь в 10:15 (09:15 мск) но теперь ожидается в 12:15 (11:15 мск). Прибытие рейса авиакомпании «Победа» изначально было назначено на 10:55 (09:55 мск), но было перенесено на 11:35 (10:35 мск).