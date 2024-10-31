Отбой опасности атаки БПЛА прозвучал в Воронежской области

Напомним, что ранее о ликвидации вражеского БПЛА в Воронежской области рассказали в Минобороны. Помимо нашего региона, были уничтожены и другие объекты в ЦФО, а также в Ростовской, Волгоградской областях и над Черным морем. В Воронежской области после падения обломков разрушений не зафиксировано. Обошлось без пострадавших. Режим опасности БПЛА действовал практически всю ночь.