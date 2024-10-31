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Отбой опасности атаки БПЛА прозвучал в Воронежской области

Разрушений в регионе после падения вражеского дрона не зафиксировано. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

Напомним, что ранее о ликвидации вражеского БПЛА в Воронежской области рассказали в Минобороны. Помимо нашего региона, были уничтожены и другие объекты в ЦФО, а также в Ростовской, Волгоградской областях и над Черным морем. В Воронежской области после падения обломков разрушений не зафиксировано. Обошлось без пострадавших. Режим опасности БПЛА действовал практически всю ночь.