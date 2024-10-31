Три человека пострадали во время атаки Бердянска дронами ВСУ

«Совершена массированная атака по городскому порту, предположительно с использованием беспилотников-камикадзе. На данный момент известно о трех пострадавших», — написал он.
Всех пострадавших доставили в больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь. Балицкий также уточнил, что противник использовал снаряды с большим количеством поражающих элементов.
Информация об атаке на порт появилась утром 31 октября. На данный момент в городе продолжают работать системы ПВО. Глава региона посоветовал водителям пока воздержаться от поездки в Бердянск.
Сообщалось также, что школы и детские сады в городе не будут работать в четверг после атаки украинских беспилотников.