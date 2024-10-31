В Пермском крае похоронили участника СВО, погибшего год назад

В Оханске 29 октября состоялось прощание с Владимиром Шаровым, погибшим в зоне СВО 7 ноября 2023 года. Родные и близкие, жена и четыре дочки ждали вестей от дорого им человека долгие месяцы.
В администрации Оханского городского округа рассказали, Владимира Васильевича знал весь город. На прощание с ним пришли друзья, сослуживцы, соседи и родные, простые жители города. О нем многие говорили, что «он был настоящий воин, рвал железо голыми руками».
Кавалер «Ордена Мужества» Владимир Шаров родился в Оханске в апреле 1983 года. После окончания девяти классов школы № 1 учился в Нытвенском профтехучилище, получил профессию автомеханика.
Как и многие ребята, прошел срочную службу. Вернулся и 10 лет отработал в ОВД, выезжал в служебные командировки на Северный Кавказ, в Чечню. За образцовое выполнение воинского долга его удостоили медали «За службу на Кавказе».
Когда началась спецоперация, Владимир Шаров ушел на передовую в числе первых. Его мотивация была простой, но твердой — «за моих девочек», «за отца с матерью», «за родную страну». Связь с ним пропала осенью прошлого года. За судьбой пропавшего без вести земляка следил и сопереживал весь Оханск, они оказывали поддержку родным и близким Владимира, жене Полине и его четырем дочкам.
Владимир Шаров обрел покой 29 октября 2024 года в родной земле. Его похоронили со всеми воинскими почестями.
Администрация и жители Оханского округа выражают искренние соболезнования родным и близким, семье погибшего земляка.