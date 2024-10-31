В Пермском крае похоронили участника СВО, погибшего год назад

Когда началась спецоперация, Владимир Шаров ушел на передовую в числе первых. Его мотивация была простой, но твердой — «за моих девочек», «за отца с матерью», «за родную страну». Связь с ним пропала осенью прошлого года. За судьбой пропавшего без вести земляка следил и сопереживал весь Оханск, они оказывали поддержку родным и близким Владимира, жене Полине и его четырем дочкам.