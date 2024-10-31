Группировка «Центр» отразила 11 контратак ВСУ за сутки

По данным ведомства, силы группировки заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 59-й мотопехотной, 93-й, 100-й, 151-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и 119-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Воздвиженка, Дзержинск, Кураховка, Заря, Красное и Димитров Донецкой Народной Республики.
«Отражены 11 контратак формирований 93-й механизированной бригады ВСУ и 15-й бригады нацгвардии. Противник потерял до 565 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, два автомобиля, 152-мм гаубицу “Мста-Б”, три 152-мм орудия Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30», — говорится в сообщении.