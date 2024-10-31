Группировка «Центр» отразила 11 контратак ВСУ за сутки

«Отражены 11 контратак формирований 93-й механизированной бригады ВСУ и 15-й бригады нацгвардии. Противник потерял до 565 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, два автомобиля, 152-мм гаубицу “Мста-Б”, три 152-мм орудия Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30», — говорится в сообщении.