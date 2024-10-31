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ВС России ударили по военным аэродромам ВСУ

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Российские войска нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам боеприпасов и горюче-смазочных материалов, а также скоплениям живой силы ВСУ в 135-ти районах, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам боеприпасов и горюче-смазочных материалов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 135-ти районах», — говорится в сводке министерства.

По данным ведомства, средствами ПВО сбиты 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции и 95 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.