Балицкий опубликовал фото послания ВСУ на дроне, атаковавшем Бердянск

«Бердянськ — це Україна, або руїни», — такую надпись можно различить на обломке беспилотника.
В Бердянске продолжается разбор завалов, на месте работают сотрудники Следственного комитета, которые устанавливают доказательства агрессии Киева против мирных граждан, добавил Балицкий.
«Доказательства очевидны. Понятно, что их стремление — оставить руины на месте мирных городов. Следствие в ближайшее время сделает все выводы, а преступники понесут наказание», — написал он.
Утром Бердянск подвергся массированной атаке украинских дронов. В налете участвовали десять беспилотников, семь из них атаковали порт и повредили там инфраструктуру, под удар еще трех попали многоквартирные дома и магазин цветов. Пострадали три человека.