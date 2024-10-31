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Балицкий опубликовал фото послания ВСУ на дроне, атаковавшем Бердянск

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт — РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий опубликовал в Telegram-канале фото с посланием ВСУ на одном из дронов, атаковавших Бердянск.

Послание ВСУ на дроне, атаковавшем Бердянск
Источник: Балицкий Евгений/Telegram

«Бердянськ — це Україна, або руїни», — такую надпись можно различить на обломке беспилотника.

В Бердянске продолжается разбор завалов, на месте работают сотрудники Следственного комитета, которые устанавливают доказательства агрессии Киева против мирных граждан, добавил Балицкий.

«Доказательства очевидны. Понятно, что их стремление — оставить руины на месте мирных городов. Следствие в ближайшее время сделает все выводы, а преступники понесут наказание», — написал он.

Утром Бердянск подвергся массированной атаке украинских дронов. В налете участвовали десять беспилотников, семь из них атаковали порт и повредили там инфраструктуру, под удар еще трех попали многоквартирные дома и магазин цветов. Пострадали три человека.