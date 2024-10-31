В МО РФ раскрыли потери ВСУ за минувшие сутки на Курском направлении

До этого Росгвардия сообщала об уничтожении более 100 солдат ВСУ в Курской области. Позиции украинских войск были поражены с помощью танков Т-72Б3М, FPV-дронов и минометов 2Б11. Росгвардейцы также занимались прикрытием российских войск.