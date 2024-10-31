Позывной «Мать». Глава администрации Ялты Янина Павленко вступила в подразделение «Барс-Крым»

Иных подробностей пока нет, но, судя по всему, Павленко каким-то образом будет совмещать работу на должности ялтинского градоначальника и службу в добровольческом отряде мобилизационного резерва. Бойцов готовых без отрыва от основной работы, повышать свои военные навыки и приобретать новые, выходить на Боевые дежурства по охране Крыма и Севастополя, ждём в своих рядах! Не отсиживайся в стороне, потом стыдно будет, не откладывай на завтра, — говорится в одном из сообщений на странице отряда «Барс-Крым».