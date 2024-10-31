NYT сообщила о крупнейших территориальных приобретениях России в Донбассе

«Атаки России постепенно ослабили украинскую армию до такой степени, что ее войска настолько растянуты, что они больше не могут удерживать некоторые из своих позиций», — пишет издание, указывая, что ему это сообщили украинские солдаты и военные аналитики. В частности, «ситуация на юго-востоке Донбасса стремительно ухудшается» для украинской армии, сказал изданию эксперт Black Bird Group Паси Паройнен.