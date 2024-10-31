NYT сообщила о крупнейших территориальных приобретениях России в Донбассе

По подсчетам издания, только за последний месяц российские войска взяли под контроль порядка 160 кв. миль территории (414 кв. км) из-за того, что «украинские линии прогнулись под постоянным давлением». По данным издания, если в июле российская армия заняла менее 100 кв. миль территории, то начиная с августа каждый месяц территориальные приобретения России были больше этого показателя.
«Атаки России постепенно ослабили украинскую армию до такой степени, что ее войска настолько растянуты, что они больше не могут удерживать некоторые из своих позиций», — пишет издание, указывая, что ему это сообщили украинские солдаты и военные аналитики. В частности, «ситуация на юго-востоке Донбасса стремительно ухудшается» для украинской армии, сказал изданию эксперт Black Bird Group Паси Паройнен.
Среди успехов российской армии NYT упоминает:
- в августе российские войска взломали оборону Украины и продвинулись в сторону Покровска (в октябре украинские власти заявили о подготовке обороны города);
- взятие Угледара (Минобороны России отчиталось о взятии города под контроль в начале октября);
- установление контроля над Селидово (Минобороны сообщило о его взятии 29 октября).
Украинская оборона «все больше и больше ослабевает», а местность становится «благоприятной для российского наступления», добавил в разговоре с изданием аналитик Французского фонда стратегических исследований Венсан Турре.
О том, что фронт ВСУ в Донбассе «посыпался», говорил недавно генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко. «Я не открою военную тайну, если скажу, что фронт у нас посыпался», — говорил он. Генерал говорил, что этому есть причины: дефицит боеприпасов у ВСУ, "разбалансирование управления и недостаток живой силы.
Россия готова к переговорам с Украиной, если ВСУ уведет военных с территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, говорил президент России Владимир Путин. Среди других условий для мирного урегулирования конфликта он называл отказ Украины от вступления НАТО и снятие международных санкций. Власти Украины заявили в ответ, что считают эти условия ультиматумом.