Вертолеты Ка-52М уничтожили бронетехнику ВСУ в курском приграничье

«Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52М в составе смешанной тактической группы выполнили удар авиационными ракетами по бронированной технике и живой силе противника в приграничном районе Курской области. В ходе выполнения боевой задачи летчики армейской авиации по координатам авиационного наводчика выполнили пуски ракет с маневра кабрирования и уничтожили бронетехнику ВСУ», — говорится в сообщении.