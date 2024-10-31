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Вертолеты Ка-52М уничтожили бронетехнику ВСУ в курском приграничье

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Ударные вертолеты Ка-52М уничтожили авиационными ракетами украинскую бронетехнику и военнослужащих в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ.

«Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52М в составе смешанной тактической группы выполнили удар авиационными ракетами по бронированной технике и живой силе противника в приграничном районе Курской области. В ходе выполнения боевой задачи летчики армейской авиации по координатам авиационного наводчика выполнили пуски ракет с маневра кабрирования и уничтожили бронетехнику ВСУ», — говорится в сообщении.

После удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника. Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение цели, уточнили в оборонном ведомстве.