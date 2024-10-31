В Каменске-Уральском простятся с 51-летним бойцом, погибшим в ДНР

В Каменске-Уральском просятся с 51-летним бойцом. 16 октября Сергей Белов погиб в бою за Новогродовку в ДНР. Об этом сообщили в городской администрации.
Сергей родился и вырос в Каменске-Уральском. Он отучился в школе № 19, начальное профессиональное образование получил в ГПТУ № 9. Срочную службу мужчина проходил на Байконуре в космических войсках.
— За его плечами служба в органах внутренних дел, затем в роте охраны на аэродроме, работа на одном из градообразующих предприятий Каменска-Уральского, — рассказали в городской мэрии.
Уралец принял решение участвовать в спецоперации, он заключил контракт с Министерством обороны РФ. Родные и близкие вспоминают о нем как о любящем сыне и муже, заботливом отце и надежном друге. За храбрость он был награжден орденом Мужества посмертно.
Прощание с бойцом состоится 1 ноября. Похоронят гвардейца Сергея Белова на Ивановском кладбище.