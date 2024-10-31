В Каменске-Уральском простятся с 51-летним бойцом, погибшим в ДНР

Уралец принял решение участвовать в спецоперации, он заключил контракт с Министерством обороны РФ. Родные и близкие вспоминают о нем как о любящем сыне и муже, заботливом отце и надежном друге. За храбрость он был награжден орденом Мужества посмертно.