Аэропорт Уфы приостановил работу из-за возможной атаки беспилотников

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — говорится в сообщении пресс-службы. Причина введения ограничений в нем не указывается.
Источник «РБК Уфа» за десять минут до публикации Росавиации сообщил, что прием и отправка рейсов в аэропорту приостановлены «после предупреждения о возможной атаке беспилотников».
Согласно онлайн-табло, из Уфы задержаны рейсы в Сургут (на час), Екатеринбург (на полтора часа), Самару (3 часа 45 минут).
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