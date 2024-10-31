Отражение вторжения ВСУ в Курской области: последние новости на 31 октября 2024 года

Украинский военнопленный Николай Кальницкий из 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ рассказал Минобороны РФ, что его подразделение вывезли в приграничный район Курской области для обороны на несколько дней, обещая потом вернуть на доукомплектование. Он считает, что после массированного обстрела многие бойцы из его подразделения, кто не сдался в плен, погибли. Сам он сдался, поскольку пытался избежать участия в боевых действиях.