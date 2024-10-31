Ход операции по уничтожению ВСУ
Группировка войск «Север» успешно отразила четыре контратаки ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Новоивановки и Плехово. Также пресечена попытка противника прорваться через госграницу к Новому Пути. Ударами армейской авиации и артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 14 украинских бригад в Курской области.
За сутки потери ВСУ составили свыше 300 человек, четыре боевые бронированные машины, восемь артиллерийских орудий, четыре миномета и девять автомобилей. Также была уничтожена радиолокационная станция RADA израильского производства.
С начала боевых действий на Курском направлении Киев потерял свыше 28 600 человек. Уничтожено 180 танков, 101 боевая машина пехоты, 106 бронетранспортеров, 1 059 боевых бронированных машин, 768 автомобилей, 248 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня (РСЗО), в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США.
Мародерство ВСУ в курском приграничье
Жители приграничных районов Курской области, покинувшие свои дома из-за атак ВСУ, рассказали о преступлениях украинских боевиков, включая мародерство. Губернатор региона Алексей Смирнов написал в своем Telegram-канале, что во время встречи с эвакуированными услышал тяжелые истории о бесчеловечном обращении с мирными жителями и случаях мародерства, вплоть до кражи детских велосипедов. Он также обсудил меры поддержки пострадавших, включая материальную помощь и сроки выдачи сертификатов на жилье.
Дело против вторгшегося в регион наемника из США
Военные следователи возбудили уголовное дело против американского наемника Роберта Вертмана, который вторгся в Курскую область в составе ВСУ. Его подозревают в ряде тяжких и особо тяжких преступлений, включая убийства, террористический акт, умышленное повреждение имущества, незаконное ношение оружия, незаконное пересечение госграницы РФ и наемничество. Вертман и другие представители наемнических формирований, действуя вооруженными группами, незаконно пересекли границу России в сентябре. Они совершали преступления с целью запугивания населения, причинения значительного имущественного ущерба и дестабилизации деятельности органов власти. Их действия были направлены на убийства и покушения на убийства среди гражданского населения.
Рассказ пленного о переброске в Курскую область
Украинский военнопленный Николай Кальницкий из 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ рассказал Минобороны РФ, что его подразделение вывезли в приграничный район Курской области для обороны на несколько дней, обещая потом вернуть на доукомплектование. Он считает, что после массированного обстрела многие бойцы из его подразделения, кто не сдался в плен, погибли. Сам он сдался, поскольку пытался избежать участия в боевых действиях.