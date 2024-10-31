Дроны ВСУ атаковали три предприятия в Башкирии

«Промышленные предприятия башкирского ТЭК подверглись атаке трех вражеских беспилотников», — написал Хабиров.
Глава республики уточнил, что первый дрон упал на территории одного из предприятий, в результате в операторской выбило стекла. Два других упали в промзоне.
«Жертв и разрушений нет. Предприятия функционируют в штатном режиме. На месте работают следственная группа, подразделения МЧС, оперативные службы. Ситуация под контролем» — добавил Хабиров.
По его словам, власти организовали комбинированную систему обороны от возможных подобных нападений. В нее, в частности, входят инструменты пассивной защиты, наблюдения и уничтожения.