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Дроны ВСУ атаковали три предприятия в Башкирии

УФА, 31 окт — РИА Новости. Промпредприятия в Башкирии подверглись атаке трех беспилотников, сообщил глава региона Радий Хабиров в Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

«Промышленные предприятия башкирского ТЭК подверглись атаке трех вражеских беспилотников», — написал Хабиров.

Глава республики уточнил, что первый дрон упал на территории одного из предприятий, в результате в операторской выбило стекла. Два других упали в промзоне.

«Жертв и разрушений нет. Предприятия функционируют в штатном режиме. На месте работают следственная группа, подразделения МЧС, оперативные службы. Ситуация под контролем» — добавил Хабиров.

По его словам, власти организовали комбинированную систему обороны от возможных подобных нападений. В нее, в частности, входят инструменты пассивной защиты, наблюдения и уничтожения.