Над Брянской, Курской областями и Крымом уничтожили пять беспилотников

«31 октября с 20:10 мск до 20:30 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области, два — над территорией Брянской области и один — над территорией Республики Крым», — сообщили там.