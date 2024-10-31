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Аэропорт Уфы возобновил работу после атаки БПЛА на предприятия города

В аэропорту Уфы с 20:00 мск (22:00 по местному времени) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщила пресс-служба Росавиации. Ограничения вводились с 17:50 мск на фоне атаки беспилотников. Власти Башкирии сообщили, что три БПЛА атаковали предприятия, расположенные в Уфе.

Источник: РИА "Новости"

За время действия ограничений в аэропорту на запасные аэродромы ушли четыре рейса, направлявшихся в Уфу. Какие именно — не уточняется. Из Уфы также были задержаны рейсы в Сургут (на час), Екатеринбург (на полтора часа), Самару (3 часа 45 минут).

Глава Башкирии Радий Хабиров около 20:00 мск сообщил в Telegram-канале, что промышленные предприятия в Уфе подверглись атаке трех беспилотников. Один из них упал на территории предприятия, два других — в промзоне города. У одного из предприятий выбиты стекла. Сейчас заводы работают в штатном режиме.