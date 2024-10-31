Аэропорт Уфы возобновил работу после атаки БПЛА на предприятия города

Глава Башкирии Радий Хабиров около 20:00 мск сообщил в Telegram-канале, что промышленные предприятия в Уфе подверглись атаке трех беспилотников. Один из них упал на территории предприятия, два других — в промзоне города. У одного из предприятий выбиты стекла. Сейчас заводы работают в штатном режиме.