ПВО сбила 41 украинский БПЛА над пятью российскими регионами

«С 20:30 до 22:00 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в заявлении ведомства.
В частности, подчеркивается:
- над Курской областью ликвидировали 20 украинских дронов;
- над Брянской — 13 дронов;
- над Орловской — четыре;
- над Белгородской областью — три;
- в небе над Крымом — один беспилотник.
ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.