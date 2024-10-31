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ПВО сбила 41 украинский БПЛА над пятью российскими регионами

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Российская ПВО уничтожила 41 украинский беспилотник над пятью регионами России, сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«С 20:30 до 22:00 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в заявлении ведомства.

В частности, подчеркивается:

  • над Курской областью ликвидировали 20 украинских дронов;
  • над Брянской — 13 дронов;
  • над Орловской — четыре;
  • над Белгородской областью — три;
  • в небе над Крымом — один беспилотник.

ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.