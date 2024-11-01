В Харьковской области после взрывов начался пожар

В Харьковской области прогремели взрывы, в связи с этим в населённом пункте Дергачи возникло возгорание, заявил глава областной военной администрации Олег Синегубов.
«В Дергачах возник пожар. Профильные службы выехали на осмотр», — написал он в своём блоге в соцсетях.
Синегубов уточнил, что один взрыв прогремел в Дергачах, ещё один взрыв произошёл в окрестностях Харькова.
Украинские средства массовой информации также сообщили о серии взрывов в Харьковской области. Кроме того, взрывы прогремели в Полтаве и Киеве. В украинской столицы взрывы были связаны с работой ПВО.
Напомним, российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.
Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли удар по одному из ключевых железнодорожных мостов под Одессой.