Минобороны РФ отчиталось об уничтожении 88 беспилотиков за сутки

ТАСС приводит данные оборонного ведомства, согласно которым за вчерашний день расчеты ПВО перехватили и уничтожили 67 БПЛА самолетного типа, из них 35 — над Курской областью, 18 — над Брянской, шесть — над Белгородской, пять — над Орловской областью. Еще три беспилотных летательных аппарата сбили над Крымом.
В вечерней сводке министерства ранее сообщалось, что с 20:30 мск до 23:00 мск над российскими регионами был уничтожен 51 беспилотник. Над Курской областью сбили 25 беспилотников, над Брянской — 16, Орловской — пять, Белгородской — три, над Крымом — два.
Утром 31 октября в Минобороны проинформировали, что за ночь был уничтожен 21 украинский БПЛА самолетного типа, восемь из которых над территорией Ростовской области.