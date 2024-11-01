Минобороны РФ отчиталось об уничтожении 88 беспилотиков за сутки

ТАСС приводит данные оборонного ведомства, согласно которым за вчерашний день расчеты ПВО перехватили и уничтожили 67 БПЛА самолетного типа, из них 35 — над Курской областью, 18 — над Брянской, шесть — над Белгородской, пять — над Орловской областью. Еще три беспилотных летательных аппарата сбили над Крымом.