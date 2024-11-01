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Минобороны РФ отчиталось об уничтожении 88 беспилотиков за сутки

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки уничтожили 88 украинских беспилотников самолетного типа над шестью регионами России, сообщили в Минобороны.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

ТАСС приводит данные оборонного ведомства, согласно которым за вчерашний день расчеты ПВО перехватили и уничтожили 67 БПЛА самолетного типа, из них 35 — над Курской областью, 18 — над Брянской, шесть — над Белгородской, пять — над Орловской областью. Еще три беспилотных летательных аппарата сбили над Крымом.

В вечерней сводке министерства ранее сообщалось, что с 20:30 мск до 23:00 мск над российскими регионами был уничтожен 51 беспилотник. Над Курской областью сбили 25 беспилотников, над Брянской — 16, Орловской — пять, Белгородской — три, над Крымом — два.

Утром 31 октября в Минобороны проинформировали, что за ночь был уничтожен 21 украинский БПЛА самолетного типа, восемь из которых над территорией Ростовской области.