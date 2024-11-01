В Воронежской области силы ПВО и РЭБ уничтожили БПЛА ВСУ, пострадавших нет

«Дежурными средствами ПВО и силами РЭБ на территории Воронежской области обнаружены и уничтожены несколько БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет. Оперативные службы оповещены. Опасность атаки беспилотников в регионе сохраняется», — написал он в своем Telegram-канале.