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В Воронежской области силы ПВО и РЭБ уничтожили БПЛА ВСУ, пострадавших нет

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. ПВО и РЭБ в Воронежской области уничтожили несколько БПЛА, пострадавших и разрушений на земле нет, сообщил губернатор Александр Гусев.

Источник: © РИА Новости

«Дежурными средствами ПВО и силами РЭБ на территории Воронежской области обнаружены и уничтожены несколько БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет. Оперативные службы оповещены. Опасность атаки беспилотников в регионе сохраняется», — написал он в своем Telegram-канале.