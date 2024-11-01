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Над Брянской областью уничтожили четыре украинских БПЛА

БРЯНСК, 1 ноября. /ТАСС/. Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над территорией Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

Источник: РИА "Новости"

«Нашими защитниками пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ», — написал он в своем телеграм-канале.