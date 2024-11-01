Над Брянской областью уничтожили четыре украинских БПЛА

«Нашими защитниками пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ», — написал он в своем телеграм-канале.