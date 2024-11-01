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Богомаз: в Брянске беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный жилой дом

По предварительным данным, пострадал один человек.

Источник: Соцсети

Беспилотный летательный аппарат Вооружённых сил Украины атаковал жилое строение в Брянской области, проинформировал глава региона Александр Богомаз.

Он уточнил, что речь идёт о многоквартирном жилом доме. Травмы получил один человек.

Повреждения получили фасад здания, а также окна и балкон на одном из этажей.

«В Брянске беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом. В результате атаки пострадал один житель. На одном из этажей повреждены окна, балкон и фасад дома. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Информация о последствиях уточняется», — написал Богомаз в Telegram.

Он также сообщил, что силы ПВО ликвидировали четыре беспилотных летательных аппарата ВСУ в небе над Брянской областью.

Ранее Богомаз заявил, что в Брянской области уничтожены два беспилотника Вооружённых сил Украины.