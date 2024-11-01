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Минобороны: за сутки над регионами РФ уничтожили 88 беспилотников ВСУ

Днём были ликвидированы 67 БПЛА, в частности, три дрона сбили в Крыму.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

Российские средства противовоздушной обороны за 24 часа ликвидировали 88 беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины на территории Российской Федерации, сообщает Минобороны РФ.

В МО уточнили, что речь идёт о беспилотниках самолётного типа.

В ночное время ВС РФ сбили 21 беспилотный летательный аппарат ВСУ. В частности, восемь беспилотников были уничтожены в Ростовской области.

Днём были ликвидированы 67 БПЛА. Дроны сбиты в Курской, Брянской, Белгородской и Орловской областях, а также в Республике Крым.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что в Брянске беспилотник Вооружённых сил Украины атаковал многоэтажный жилой дом. Травмы получил один человек.