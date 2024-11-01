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Россия создаст новые методы борьбы с танками благодаря захваченным Abrams

Россия намерена разработать новые стратегии противодействия бронетехнике после изучения захваченных российскими военнымт танков M1A1 Abrams, сообщает польское издание Interia.

В статье говорится, что ВС РФ удалось захватить несколько из этих танков, предоставленных Западом Киеву. Это даст России возможность получить информацию о технологиях НАТО.

По мнению авторов статьи, собранные данные могут помочь России создать эффективные методы подавления электроники американских танков и улучшить характеристики ее техники.

Ранее военнослужащие группировки группировки «Центр» ВС России под Покровском в Донецкой Народной Республике (ДНР) захватили в качестве трофея танк Abrams американского производства, который использовался Вооруженными силами Украины.