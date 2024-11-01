Шпион Украины задержан в Хабаровске за сбор сведений об участниках СВО

Сотрудники управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Хабаровскому краю пресекли действия гражданина, который сотрудничал с украинскими спецслужбами. Об этом ИА «Хабаровский край сегодня» сообщает со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что житель Хабаровска самостоятельно установил контакт с представителями главного управления разведки министерства обороны Украины через интернет. Он осуществлял деятельность, которая могла нанести ущерб безопасности Российской Федерации.
— По заданию иностранной спецслужбы хабаровчанин собирал и передавал информацию о военнослужащих Вооружённых Сил Российской Федерации, которые участвуют в специальной военной операции, — говорится в сообщении.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 275 Уголовного кодекса Российской Федерации «Государственная измена». Она предполагает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Расследование продолжается.
Напомним, ранее наше издание писало об уголовном деле по статье «Госизмена» в отношении комсомольчанина, который финансировал украинских боевиков при помощи криптовалюты. Незадолго до этого 29-летний хабаровчанин получил за аналогичное преступление 12 лет колонии строгого режима.