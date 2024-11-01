Шпион Украины задержан в Хабаровске за сбор сведений об участниках СВО

Напомним, ранее наше издание писало об уголовном деле по статье «Госизмена» в отношении комсомольчанина, который финансировал украинских боевиков при помощи криптовалюты. Незадолго до этого 29-летний хабаровчанин получил за аналогичное преступление 12 лет колонии строгого режима.