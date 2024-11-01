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В Запорожской области ВС России уничтожили украинскую пехоту «Фаготом»

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Военнослужащие группировки войск «Днепр» уничтожили украинскую пехоту противотанковым ракетным комплексом «Фагот» на ореховском направлении в Запорожской области, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Военнослужащие группировки войск “Днепр” осуществляют огневые налеты на пехоту ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области. При помощи квадроцикла они оперативно выдвигаются на огневую точку и отрабатывают по противнику из противотанкового ракетного комплекса “Фагот”. Один из последних налетов лишил ВСУ порядка пяти военнослужащих», — сказано в сообщении.

В подразделениях группировки войск «Днепр» операторами БПЛА и дронов ведется постоянное наблюдение за действиями противника.

«Это ведение разведки воздушной, объявление целей не только для нашего противотанкового подразделения, но и для поражения его артиллерии», — рассказал командир противотанковой батареи с позывным Турист.

Он рассказал, что постоянная разведка действий противника систематизирована, наблюдение ведется всегда, при этом дроны сменяют друг друга. Все подходы и танкоопасные направления постоянно под наблюдением.