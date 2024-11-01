В Запорожской области ВС России уничтожили украинскую пехоту «Фаготом»

«Военнослужащие группировки войск “Днепр” осуществляют огневые налеты на пехоту ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области. При помощи квадроцикла они оперативно выдвигаются на огневую точку и отрабатывают по противнику из противотанкового ракетного комплекса “Фагот”. Один из последних налетов лишил ВСУ порядка пяти военнослужащих», — сказано в сообщении.