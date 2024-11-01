Минобороны заявило об уничтожении танка ВСУ в Суджанском районе Курской области

Там рассказали, что снаряженные боеприпасами современные FPV-дроны, управляемые по оптоволокну, в ходе дежурства обнаружили и атаковали украинский танк на шоссе в сопровождении пикапа с комплексом РЭБ. Облетев пикап, оператор FPV-дрона точным ударом поразил и уничтожил танк. У того сдетонировал боекомплект. Ранее этот танк постоянно передвигался по дороге и вел огонь по подразделениям ВС РФ, не давая продвигаться штурмовым группам ВДВ. Второй беспилотник уничтожил пикап с водителем и пассажирами.