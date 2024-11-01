Минобороны заявило об уничтожении танка ВСУ в Суджанском районе Курской области

«В Суджанском районе Курской области расчеты БПЛА российских десантников из состава группировки войск “Север” при помощи новых FPV-дронов с управлением по оптоволоконным проводам, на которые не действует система РЭБ противника, атаковали и уничтожили танк и пикап ВСУ», — сказали в ведомстве.
Там рассказали, что снаряженные боеприпасами современные FPV-дроны, управляемые по оптоволокну, в ходе дежурства обнаружили и атаковали украинский танк на шоссе в сопровождении пикапа с комплексом РЭБ. Облетев пикап, оператор FPV-дрона точным ударом поразил и уничтожил танк. У того сдетонировал боекомплект. Ранее этот танк постоянно передвигался по дороге и вел огонь по подразделениям ВС РФ, не давая продвигаться штурмовым группам ВДВ. Второй беспилотник уничтожил пикап с водителем и пассажирами.
В Минобороны подчеркнули, что боевая работа операторов FPV-дронов упрощает выполнение задач российским штурмовым группам, что способствует продвижению подразделений Воздушно-десантных войск и занятию более выгодных позиций и рубежей.