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Минобороны заявило об уничтожении танка ВСУ в Суджанском районе Курской области

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Расчеты новых беспилотных летательных аппаратов с управлением по оптоволоконным проводам уничтожили танк Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Суджанском районе Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: Владимир Гердо/ТАСС

«В Суджанском районе Курской области расчеты БПЛА российских десантников из состава группировки войск “Север” при помощи новых FPV-дронов с управлением по оптоволоконным проводам, на которые не действует система РЭБ противника, атаковали и уничтожили танк и пикап ВСУ», — сказали в ведомстве.

Там рассказали, что снаряженные боеприпасами современные FPV-дроны, управляемые по оптоволокну, в ходе дежурства обнаружили и атаковали украинский танк на шоссе в сопровождении пикапа с комплексом РЭБ. Облетев пикап, оператор FPV-дрона точным ударом поразил и уничтожил танк. У того сдетонировал боекомплект. Ранее этот танк постоянно передвигался по дороге и вел огонь по подразделениям ВС РФ, не давая продвигаться штурмовым группам ВДВ. Второй беспилотник уничтожил пикап с водителем и пассажирами.

В Минобороны подчеркнули, что боевая работа операторов FPV-дронов упрощает выполнение задач российским штурмовым группам, что способствует продвижению подразделений Воздушно-десантных войск и занятию более выгодных позиций и рубежей.