Сапер рассказал о заминированных ВСУ рюкзаках и пачках сигарет в Курской области

«Противник не стесняется применять запрещенные кассетные боеприпасы и маскировать под так называемые предметы интерьера, то есть рюкзаки, оружие, банальная пачка сигарет. Работы много, еще раз повторюсь, противник не останавливается ни перед какими ухищрениями. И мы не стоим на месте, все его ухищрения мы раскалываем, разминируем, очищаем освобожденные территории», — рассказал Гидрач на видео, предоставленном Минобороны России.