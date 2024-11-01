Сапер рассказал о заминированных ВСУ рюкзаках и пачках сигарет в Курской области

«Противник не стесняется применять запрещенные кассетные боеприпасы и маскировать под так называемые предметы интерьера, то есть рюкзаки, оружие, банальная пачка сигарет. Работы много, еще раз повторюсь, противник не останавливается ни перед какими ухищрениями. И мы не стоим на месте, все его ухищрения мы раскалываем, разминируем, очищаем освобожденные территории», — рассказал Гидрач на видео, предоставленном Минобороны России.
Инженерные подразделения группировки войск «Север» ведут разминирование освобожденной территории в Курской области. Саперы проводят обследование дорог и прилегающих к ним территорий. Отдельные группы обследуют уцелевшие дома, придомовые территории и поля сельхозназначения на предмет наличия взрывоопасных предметов, мин-ловушек, фугасов или неразорвавшихся суббоеприпасов.
Специалисты по обезвреживанию взрывоопасных предметов, применяя специальные инструменты, такие как миноискатель и щуп, проводят исследование территории и выявляют мины ВСУ. Обнаруженные взрывоопасные предметы уничтожаются с помощью накладного заряда на месте или вывозятся на полигон.