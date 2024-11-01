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Расчет гаубицы Д-20 группировки войск «Юг» ударил по опорному пункту ВСУ

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Расчет гаубицы Д-20 Южной группировки войск с помощью беспилотников нанес удар по опорному пункту подразделения ВСУ на донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

В российском военном ведомстве отметили, что корректировка огня орудий выполняется в режиме реального времени с помощью беспилотников, что позволяет уничтожать позиции противника максимально быстро и с минимальным расходов боеприпасов. Артиллеристы в круглосуточном режиме наносят огневое поражение военным объектам, фортификационным сооружениям и живой силе ВСУ, обеспечивая огневую поддержку продвижению штурмовых подразделений. Расчеты гаубиц Д-20 ведут огонь на дальность свыше 17 км при полном заряде. При этом скорость ведения прицельного огня составляет до пяти выстрелов в минуту.

«Резервы противника подавляются. Воспрещаем им подвозить боеприпасы, ротацию личного состава. Все-таки морально тяжело воевать, когда по тебе постоянно [бьет] артиллерия, стрелковое оружие.. Они хитрят, пытаются в темное время суток [бить], но мы же тоже понимаем, во сколько они приедут и куда. Это все контролируется, мы их тоже встречаем, ждем», — рассказал заместитель начальника штаба артиллерийского дивизиона бригады с позывным Фауст на видео, распространенном Минобороны РФ.