Расчет гаубицы Д-20 группировки войск «Юг» ударил по опорному пункту ВСУ

«Резервы противника подавляются. Воспрещаем им подвозить боеприпасы, ротацию личного состава. Все-таки морально тяжело воевать, когда по тебе постоянно [бьет] артиллерия, стрелковое оружие.. Они хитрят, пытаются в темное время суток [бить], но мы же тоже понимаем, во сколько они приедут и куда. Это все контролируется, мы их тоже встречаем, ждем», — рассказал заместитель начальника штаба артиллерийского дивизиона бригады с позывным Фауст на видео, распространенном Минобороны РФ.