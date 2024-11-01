Саперы группировки войск «Восток» ведут разминирование освобожденных сел ДНР

«Саперы группировки войск “Восток” из Забайкалья проводят разминирование освобожденных населенных пунктов Донецкой Народной Республики на южнодонецком направлении. Инженеры сводного отряда аккуратно прочесывают метр за метром, дистанционно методом подрыва на месте обезвреживают все, что может представлять угрозу», — сказали в ведомстве.
Там уточнили, что взрывоопасные предметы саперы обезвреживают, в том числе с помощью беспилотников. Дроны доставляют в опасную зону взрывчатку и оператор из безопасного укрытия активирует детонатор. Многие территории, которые были проверены саперами ранее, часто повторно минируются противником способом сбрасывания мин с БПЛА.
В ведомстве пояснили, что саперы при разминировании используют специальный костюм ОВР весом около 30 кг, в котором они непрерывно работают до 6 часов в сутки. «Спереди, по бокам плиты находятся, также в паховой области и сзади, со спины находится плита. Стекло [на шлеме] и вот эта вся броня будет защищать от осколков. Вот сколько я в нем работаю, настолько привык к нему, что уже его не чувствую просто», — рассказал о защитном комплекте сапер с позывным Ларион на видео, распространенном Минобороны РФ.
В министерстве отметили, что во время наступательных операций у саперов работы особенно много — после отступления формирования ВСУ специально оставляют мины, растяжки и ловушки в самых неожиданных местах. «Очень много — растяжки на неизвлекаемость, мины часто попадались со скрытыми крышками. Я понимал, что там что-то самодельное… Честно скажу, даже не пытался их вскрывать. У меня задача их даже не обезвредить перед тем, как идет штурм. Моя задача их как-то пометить», — рассказал заместитель командира инженерно-саперного взвода с позывным Партизан.