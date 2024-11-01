Саперы группировки войск «Восток» ведут разминирование освобожденных сел ДНР

В ведомстве пояснили, что саперы при разминировании используют специальный костюм ОВР весом около 30 кг, в котором они непрерывно работают до 6 часов в сутки. «Спереди, по бокам плиты находятся, также в паховой области и сзади, со спины находится плита. Стекло [на шлеме] и вот эта вся броня будет защищать от осколков. Вот сколько я в нем работаю, настолько привык к нему, что уже его не чувствую просто», — рассказал о защитном комплекте сапер с позывным Ларион на видео, распространенном Минобороны РФ.