Стало известно о гибели в ходе СВО отца пятерых детей из Омской области

Ему было 47 лет. Прощание состоится в пятницу, 1 ноября 2024 года, в 10 часов утра у «Обелиска Победы в Великой Отечественной войне» в деревне Ашеваны.
«Ванил Нагимович, по зову Родины встав на её защиту, заключил контракт на военную службу в городе Ноябрьск. Ванил Нагимович погиб 19 августа 2024 года при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции на территории Украины, Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики», — отмечается в сообщении районной администрации в соцсети «ВКонтакте».
Ванил Шасмутдинов родился в деревне Ашеваны. Здесь же окончил школу, затем выучился в ПТУ на тракториста. После окончания училища проходил срочную службу в вооруженных силах РФ в Челябинской области. Жил и работал в Ямало-Ненецком автономном округе, вместе с супругой воспитывал пятерых детей, рассказали в администрации района.