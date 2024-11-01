Стало известно о гибели в ходе СВО отца пятерых детей из Омской области

Ванил Шасмутдинов родился в деревне Ашеваны. Здесь же окончил школу, затем выучился в ПТУ на тракториста. После окончания училища проходил срочную службу в вооруженных силах РФ в Челябинской области. Жил и работал в Ямало-Ненецком автономном округе, вместе с супругой воспитывал пятерых детей, рассказали в администрации района.