В Пермском крае пройдет прощание с погибшим в СВО Марсом Гатауллиным

Администрация Березовского муниципального округа сообщила о гибели в зоне СВО Гатауллина Марса Ханифовича. Он проходил службу по контракту с минобороны РФ.
Марс Гатауллин родился в деревне Антонково 2 сентября 1965 года. Принял решение 15 августа 2023 года, заключил контракт с минобороны РФ на прохождение военной службы. Погиб 2 мая 2024 года в селе Очеретино на Донбассе.
Прощание с погибшим в СВО земляком состоится 1 ноября с 11:00 в сельском Доме культуры села Антонково.
Администрация округа выражает искренние соболезнования родным и близким Марса Ханифовича.