В Пермском крае пройдет прощание с погибшим в СВО Марсом Гатауллиным

Марс Гатауллин родился в деревне Антонково 2 сентября 1965 года. Принял решение 15 августа 2023 года, заключил контракт с минобороны РФ на прохождение военной службы. Погиб 2 мая 2024 года в селе Очеретино на Донбассе.