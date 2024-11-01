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Минобороны сообщило о 83 сбитых над регионами России беспилотниках

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Минувшей ночью системы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили над территорией России 83 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны.

Источник: © РИА Новости

«Тридцать шесть БПЛА сбиты над территорией Курской области, 20 — над территорией Брянской области, 12 — над территорией Республики Крым, восемь — над территорией Воронежской области, четыре — над территорией Орловской области и три — над территорией Белгородской области», — говорится в релизе.

В Брянске украинский дрон атаковал многоквартирный дом, пострадал один житель, сообщил губернатор Александр Богомаз. В доме повреждены фасад, окна и балкон, на месте работают оперативные и экстренные службы, добавил он.

В Орловской области массированная атака беспилотников продолжалась до утра, рассказал глава региона Андрей Клычков. Там получили повреждения два жилых дома, но никто не пострадал.

В Воронежской области, по словам губернатора Александра Гусева, налет дронов обошелся без пострадавших и разрушений.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центра.