Минобороны сообщило о 83 сбитых над регионами России беспилотниках

«Тридцать шесть БПЛА сбиты над территорией Курской области, 20 — над территорией Брянской области, 12 — над территорией Республики Крым, восемь — над территорией Воронежской области, четыре — над территорией Орловской области и три — над территорией Белгородской области», — говорится в релизе.
В Брянске украинский дрон атаковал многоквартирный дом, пострадал один житель, сообщил губернатор Александр Богомаз. В доме повреждены фасад, окна и балкон, на месте работают оперативные и экстренные службы, добавил он.
В Орловской области массированная атака беспилотников продолжалась до утра, рассказал глава региона Андрей Клычков. Там получили повреждения два жилых дома, но никто не пострадал.
В Воронежской области, по словам губернатора Александра Гусева, налет дронов обошелся без пострадавших и разрушений.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центра.