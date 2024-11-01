Минобороны сообщило о 83 сбитых над регионами России беспилотниках

«Тридцать шесть БПЛА сбиты над территорией Курской области, 20 — над территорией Брянской области, 12 — над территорией Республики Крым, восемь — над территорией Воронежской области, четыре — над территорией Орловской области и три — над территорией Белгородской области», — говорится в релизе.