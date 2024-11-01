«Массированная атака противника продолжалась до самого утра. Количество сбитых БПЛА уточняется. К сожалению, повреждены два жилых дома — оперативные службы проводят необходимые действия. Пострадавших нет», — написал он.
Два жилых дома повреждены в Орловской области после атаки БПЛА
МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Два жилых дома получили повреждения в Орловской области в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Пострадавших нет, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в Telegram-канале.