Два жилых дома повреждены в Орловской области после атаки БПЛА

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Два жилых дома получили повреждения в Орловской области в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Пострадавших нет, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в Telegram-канале.