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Два жилых дома повреждены в Орловской области после атаки БПЛА

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Два жилых дома получили повреждения в Орловской области в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Пострадавших нет, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

«Массированная атака противника продолжалась до самого утра. Количество сбитых БПЛА уточняется. К сожалению, повреждены два жилых дома — оперативные службы проводят необходимые действия. Пострадавших нет», — написал он.