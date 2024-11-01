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Киевский режим пытался атаковать Крым: сбиты 12 беспилотников

Минобороны России: средства ПВО сбили 12 беспилотников над Крымом.

В ночь на пятницу, 1 ноября, средства противовоздушной обороны сбили 12 беспилотников над Крымом. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

Ночью киевский режим пытался совершить террористическую атаку по российским объектам. Для этого украинские военные использовали беспилотники самолетного типа. В общей сложности средства ПВО перехватили и уничтожили 83 дрона.

Как уточнили в министерстве, 12 БПЛА нейтрализовали над Крымом. Еще 36 беспилотников сбили над Курской областью, 20 — над Брянской, восемь — над Воронежской, четыре — над Орловской и три — над Белгородской.