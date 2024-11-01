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В подполье сообщили об ударе по производству беспилотников в Одессе

ДОНЕЦК, 1 ноя — РИА Новости. Накануне вечером в Одессе разбомбили производство беспилотников, заявил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

Источник: © РИА Новости

«Прилетело по производству БПЛА. Шустро делали, говорят, какой-то очень дорогой станок привезли, суперсовременный», — сказал он.

О взрыве в городе сообщил поздно вечером мэр Геннадий Труханов.

В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.