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Беспилотник атаковал ставропольскую нефтебазу

В ночь на 1 ноября Ставропольский край подвергся атаке беспилотника, сообщил в Telegram губернатор региона Владимир Владимиров. По его словам, дрон упал на территории нефтебазы в Светлограде. Пострадавших нет.

В прошлый раз регион подвергался атаке 4 июля. Владимиров говорил, что в селе Московское упали два беспилотника, инфраструктуре повреждений не нанесли. Минобороны сообщило, что за прошедшую ночь средства ПВО сбили в общей сложности 83 БПЛА над пятью областями и Крымом.