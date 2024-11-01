Беспилотник атаковал ставропольскую нефтебазу

В прошлый раз регион подвергался атаке 4 июля. Владимиров говорил, что в селе Московское упали два беспилотника, инфраструктуре повреждений не нанесли. Минобороны сообщило, что за прошедшую ночь средства ПВО сбили в общей сложности 83 БПЛА над пятью областями и Крымом.