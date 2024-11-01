Олбани
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Отец троих дочерей из Свердловской области погиб в ДНР

С Николаем Адамовым простятся 2 ноября в Березовском.

В субботу, 2 ноября, в свердловском городе Березовский проводят в последний путь 62-летнего местного жителя Николая Адамова, который погиб 28 августа 2024 года при выполнении боевых задач в Михайловке Ясиноватского района ДНР.

«По словам родных, Николай Гаврилович уделял много времени своим близким, трем своим дочерям, был помощником сестре, участвовал в воспитании внуков», — рассказал глава Березовского городского округа Евгений Писцов на своей странице в «ВК».

Траурный митинг пройдет на Мемориале боевой доблести и трудовой славы березовчан. Захоронят бойца в Почетном секторе Северного кладбища.