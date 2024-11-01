Отец троих дочерей из Свердловской области погиб в ДНР

В субботу, 2 ноября, в свердловском городе Березовский проводят в последний путь 62-летнего местного жителя Николая Адамова, который погиб 28 августа 2024 года при выполнении боевых задач в Михайловке Ясиноватского района ДНР.
«По словам родных, Николай Гаврилович уделял много времени своим близким, трем своим дочерям, был помощником сестре, участвовал в воспитании внуков», — рассказал глава Березовского городского округа Евгений Писцов на своей странице в «ВК».
Траурный митинг пройдет на Мемориале боевой доблести и трудовой славы березовчан. Захоронят бойца в Почетном секторе Северного кладбища.