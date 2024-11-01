Боец из Кудымкара на мотоцикле вывез раненых товарищей из-под атаки дронов

В Кудымкар пришла благодарность от командования 90-й гвардейской танковой дивизии. В ней отметили боевые заслуги и мужество в зоне проведения СВО жителя Кудымкарского округа, ефрейтора Евгения Фадеева.
Евгений Фадеев в августе 2024 года нес боевое дежурство в поселке Авдеевке. На мотоцикле он обеспечивал питанием и боекомплектами штурмовые подразделения. Его очередной выезд прошел в населенный пункт Прогресс. Обеспечив всем необходим своих боевых товарищей, он отправился обратно.
На обратном пути ему сообщили, что несколько бойцов были ранены после атаки дронов. Евгений незамедлительно принял решение вернуться обратно. Во время эвакуации бойцов он заметил взлетевший FPV-дрон противника.
Пермяк незамедлительно принял решение вывезти раненых из-под огня. Благодаря умелым маневрам военнослужащий предотвратил прицельный удар дрона. В этом ему помогли отменная боевая подготовка и профессиональное управление техникой.
Боевой листок о подвиге жителя Пермского края в своих соцсетях разместили ветераны боевых действий в своем сообществе «Сила в братстве — 59».
Евгений Фадеев проходит службу в зоне СВО по контракту с апреля 2024 года.
Осколок от дрона-камикадзе застрял на странице с фотографией: пермяка на спецоперации спас от гибели паспорт. Военнослужащего из Перми, участвующего в СВО, спас от гибели паспорт.