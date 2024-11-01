Боец из Кудымкара на мотоцикле вывез раненых товарищей из-под атаки дронов

Евгений Фадеев в августе 2024 года нес боевое дежурство в поселке Авдеевке. На мотоцикле он обеспечивал питанием и боекомплектами штурмовые подразделения. Его очередной выезд прошел в населенный пункт Прогресс. Обеспечив всем необходим своих боевых товарищей, он отправился обратно.