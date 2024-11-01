На украинских военных возбудили дело о подрыве монастыря в Курской области

«Возбуждено уголовное дело в отношении украинских боевиков, причастных к подрыву Курского Троицкого женского монастыря», — говорится в сообщении.
Отмечается, что главным военным следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса. В частности, речь идет об убийстве и покушении на убийство двух или более лиц, совершенное организованной группой, общеопасным способом, по мотивам политической и идеологической ненависти, умышленном повреждении чужого имущества, террористическом акте, а также незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного и крупнокалиберного оружия, а также взрывных устройств, совершенные организованной группой.
Также рассматриваются статьи о посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов, применении насилия в отношении представителя власти и незаконном пересечении государственной границы России, совершенном организованной группой в отношении боевиков ВСУ.
Установлено, что в конце октября 2024 года указанные лица использовали дроны с прикрепленными взрывными устройствами для подрыва подворья Курского Троицкого женского монастыря в деревне Дурово-Бобрик Льговского района Курской области. В результате этих преступных действий погибли два мирных жителя, а также были разрушены жилые здания и сооружения.
В ходе предварительного следствия будут выявлены и привлечены к ответственности все представители украинских вооруженных формирований, причастные к этим преступлениям, добавили в СК.