На украинских военных возбудили дело о подрыве монастыря в Курской области

Отмечается, что главным военным следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса. В частности, речь идет об убийстве и покушении на убийство двух или более лиц, совершенное организованной группой, общеопасным способом, по мотивам политической и идеологической ненависти, умышленном повреждении чужого имущества, террористическом акте, а также незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного и крупнокалиберного оружия, а также взрывных устройств, совершенные организованной группой.