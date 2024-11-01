ВСУ потеряли за неделю на всех направлениях СВО около 17 тыс. военных

Так, потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне ответственности группировки «Север» составили свыше 2 810 военных, «Запад» — более 3 620, «Юг» — более 5 390, «Центр» — до 3 840, «Восток» — до 840, «Днепр» — до 500. Таким образом, ВСУ потеряли порядка 17 тыс. военных.