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ВСУ потеряли за неделю на всех направлениях СВО около 17 тыс. военных

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Киев потерял на всех направлениях специальной военной операции за неделю порядка 17 тыс. военнослужащих. Это следует из данных сводки Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

Так, потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне ответственности группировки «Север» составили свыше 2 810 военных, «Запад» — более 3 620, «Юг» — более 5 390, «Центр» — до 3 840, «Восток» — до 840, «Днепр» — до 500. Таким образом, ВСУ потеряли порядка 17 тыс. военных.