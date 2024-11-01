Северная группировка ВС РФ ударила по резервам ВСУ в Сумской области

Отмечается, что также ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 21-й, 41-й, 47-й и 61-й механизированных, 17-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 1-й бригады специального назначения, 112-й, 129-й бригад территориальной обороны и 17-й бригады Нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Гуево, Дарьино, 1-й Княжий, Колмаков, Кругленькое, Лебедевка, Леонидово, Малая Локня, Мартыновка, Меловой, Николаево-Дарьино, Никольский, Новоивановка, Новый Путь, Плехово, Правда, Свердликово, Суджа и Черкасское Поречное.