ВС России нанесли удары по 13 бригадам ВСУ в Курской области

«Ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 21, 41, 47 и 61-й механизированных, 17-й танковой, 80, 82 и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 1-й бригады специального назначения, 112-й, 129-й бригад территориальной обороны ВСУ и 17-й бригады нацгвардии Украины», — заявили в ведомстве.
Уточняется, что российские военные атаковали подразделения противника, расположенные в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Гуево, Дарьино, 1-й Княжий, Колмаков, Кругленькое, Лебедевка, Леонидово, Малая Локня, Мартыновка, Меловой, Николаево-Дарьино, Никольский, Новоивановка, Новый Путь, Плехово, Правда, Свердликово, Суджа и Черкасское Поречное.
Кроме того, оперативно-тактическая авиация и ракетные войска ударили по резервам семи бригад ВСУ в Сумской области, добавили в министерстве.
Рано утром 6 августа украинские боевики вторглись в Курскую область для захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. По данным на 1 ноября, за время боев в этом районе армия противника потеряла более 28 850 военнослужащих, 180 танков и сотни единиц другой техники.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.