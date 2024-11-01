ВС России нанесли удары по 13 бригадам ВСУ в Курской области

Рано утром 6 августа украинские боевики вторглись в Курскую область для захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. По данным на 1 ноября, за время боев в этом районе армия противника потеряла более 28 850 военнослужащих, 180 танков и сотни единиц другой техники.