«Есть опасность»: в Киеве забили тревогу из-за ситуации в Курской области

«Есть опасность по Курскому плацдарму. Сама опасность в том, что в итоге нам придется оттуда отойти. Отойти придется по всей военной науке», — отметил он.
По словам офицера, освобождение Курской области может привести к тому, что российские военные начнут занимать приграничные территории в Сумской области.
В пятницу Министерство обороны России сообщило, что ВСУ за сутки на Курском направлении потеряли свыше 250 человек, три боевые бронемашины, французскую самоходную артустановку Caesar и зенитный ракетный комплекс.