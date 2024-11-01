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«Есть опасность»: в Киеве забили тревогу из-за ситуации в Курской области

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Украинским войскам придется уйти из Курской области согласно всем законам военного дела, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью журналисту Василию Голованову.

Источник: © РИА Новости

«Есть опасность по Курскому плацдарму. Сама опасность в том, что в итоге нам придется оттуда отойти. Отойти придется по всей военной науке», — отметил он.

По словам офицера, освобождение Курской области может привести к тому, что российские военные начнут занимать приграничные территории в Сумской области.

В пятницу Министерство обороны России сообщило, что ВСУ за сутки на Курском направлении потеряли свыше 250 человек, три боевые бронемашины, французскую самоходную артустановку Caesar и зенитный ракетный комплекс.