Bloomberg узнал об усилении в Киеве «чувства уныния» из-за хода боев

В Киеве среди представителей власти «усиливается чувство уныния по поводу хода войны», пишет Bloomberg со ссылкой на источник, близкий к офису украинского президента.
Похожие настроения усиливаются и в обществе, отмечает агентство. Издание привело результаты сентябрьского опроса «Центра Разумкова» среди 2016 украинцев. Исследование показало, что свыше двух третей из них — на 14% больше, чем в аналогичный период 2023 года — выступают за начало мирных переговоров с Россией.
Исход выборов в США, запланированных на 5 ноября, может означать, что Украина «будет вынуждена принять мир на невыгодных условиях» или столкнуться с перспективой продолжения боев в одиночку, сказали Bloomberg два источника, близких к офису украинского президента Владимира Зеленского.
Cоюзники Украины из числа членов НАТО не решаются предоставить ей дополнительную военную поддержку поскольку опасаются эскалации, сообщили Bloomberg два западных чиновника, знакомых с ситуацией. В то же время альянс не видит никаких признаков заинтересованности России в прекращении боевых действий, добавили они.
Президент России Владимир Путин в середине октября опроверг это, заявив, что Москва заинтересована в скорейшем завершении конфликта. «Мы-то за, и я сказал, каким образом это может быть реализовано», — говорил он.
Зеленский счел эту инициативу ультиматумом. После вторжения украинских войск в Курскую область Путин назвал бесперспективными переговоры с украинской стороной. После начала украинской операции в Курской области Россия нарастила темпы наступления в Донбассе, Минобороны неоднократно отчитывалось о занятии новых населенных пунктов, в том числе в других регионах: 30 октября было взято село Кругляковка в Харьковской области. The New York Times писала, что территориальные приобретения России во время конфликта с Украиной в 2024 году оказались самыми крупными с лета 2022 года.
Украина продвигает собственные «формулу мира» и «план победы». В частности, Киев настаивает на приглашении Украины в НАТО и возврате к границам 1991 года. Кремль исключал завершение конфликта на условиях Украины.