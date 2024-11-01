Bloomberg узнал об усилении в Киеве «чувства уныния» из-за хода боев

Зеленский счел эту инициативу ультиматумом. После вторжения украинских войск в Курскую область Путин назвал бесперспективными переговоры с украинской стороной. После начала украинской операции в Курской области Россия нарастила темпы наступления в Донбассе, Минобороны неоднократно отчитывалось о занятии новых населенных пунктов, в том числе в других регионах: 30 октября было взято село Кругляковка в Харьковской области. The New York Times писала, что территориальные приобретения России во время конфликта с Украиной в 2024 году оказались самыми крупными с лета 2022 года.