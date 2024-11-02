TNI назвал сильные и слабые стороны «Арены-М» на новых российских танках Т-90М

У израильтян есть аналогичная система Trophy, которую они используют уже много лет и которая с 2008 года устанавливается на их танки Merkava IV. Однако она не лишена недостатков. В первые годы развертывания израильская Trophy столкнулась с многочисленными эксплуатационными проблемами, но у израильтян было время решить их в условиях относительного мира.