TNI назвал сильные и слабые стороны «Арены-М» на новых российских танках Т-90М

Танк Т-90М до февраля 2022 года считался одним из лучших и наиболее совершенных танков в мире. Однако конфликт на Украине выявил его уязвимости: украинские беспилотники и противотанковые ракеты Javelin, предоставленные НАТО, пишет Вайхерт.
Особенно ярко это проявилось в ситуации с танком Т-90МС: дроны могут проноситься сверху и атаковать менее защищенный верхний слой танка, нанося серьезный ущерб платформе и, вероятно, убивая или раня танкистов. Однако русские думают, что нашли решение проблемы — комплекс активной защиты «Арена-М».
«Арена-М» — современный российский КАЗ предназначен для всесторонней защиты танков. Он ознаменовал существенное продвижение в области бронетанковой защиты и призван повысить выживаемость танков на современном поле боя.
Система «Арена-М» способна на безопасном расстоянии от танка перехватывать и уничтожать широкий спектр угроз, включая тандемные кумулятивные заряды, ПТУР и некоторые типы боеприпасов с лазерным наведением. В Министерстве обороны России заявили, что «Арена-М» специально разработана для отражения атак противотанковых комплексов Javelin, которые Киев получил от НАТО.
Как поясняет Вайхерт, угол обстрела как беспилотных летательных аппаратов, так и противотанковых систем у Т-90МС нестандартный, но русским удалось установить КАЗ «Арена-М» на новейшую партию танков Т-90МС, которые отправляются на Украину.
«Арена-М» использует радарную систему для непрерывного мониторинга окружающей среды на предмет входящих угроз и при обнаружении приближающегося снаряда автоматически вычисляет его траекторию и применяет защитные боеприпасы, чтобы перехватить и уничтожить его до того, как он попадет в систему.
У израильтян есть аналогичная система Trophy, которую они используют уже много лет и которая с 2008 года устанавливается на их танки Merkava IV. Однако она не лишена недостатков. В первые годы развертывания израильская Trophy столкнулась с многочисленными эксплуатационными проблемами, но у израильтян было время решить их в условиях относительного мира.
В такой ситуации Т-90МС приходится сражаться в непосредственной близости от украинских военнослужащих, а это снижается эффективность «Арена-М»: она теряет возможность поражать цели на расстоянии, и ее результативность будет ниже, чем в боях на открытой местности.
Маловероятно, что после установки на танки систем «Арена-М» их можно будет оснастить противокумулятивными экранами для защиты от дронов. Чтобы устранить этот пробел, Россия, скорее всего, будет экспериментировать с системами радиоэлектронного подавления. На последующих танках Т-90МС она может установить системы радиоэлектронных помех, предназначенные для подавления приближающихся дронов. По данным Минобороны РФ, разработчики постоянно совершенствуют комплекс «Арена-М», внедряя новые технологии и повышая его эффективность.