Forbes рассказал о странной ситуации с двумя фальшивыми украинскими бригадами

Но по крайней мере две из этих бригад являются фальшивыми, говорится в статье Forbes.
Несколько недель спустя власти Варашского района Украины (Ровненская область), расположенного недалеко от границы с Белоруссией, сообщили, что 88-я механизированная бригада и 13-я егерская бригада присоединились к украинским войскам в этом районе.
Однако это оказалось обманом. У группы Militaryland, которая отслеживает структуру сухопутных войск Украины, возникли подозрения: с начала 2023 года не было никаких свидетельств участия в боевых действиях 88-й механизированной бригады или 13-й егерской бригады.
Militaryland коллективно обратилась в Генеральный штаб в Киеве с просьбой подтвердить существование бригад.
В структуре Вооруженных сил Украины не существует подразделения под названием 88-я механизированная бригада.
Тринадцатая егерская бригада, скорее всего, тоже не существует, заключили в Militaryland.
Учитывая, что люди, стоящие за двумя фиктивными подразделениями, никогда не пытались собрать деньги, маловероятно, что псевдобригады были частью какой-то сложной финансовой аферы.
Оба подразделения могут быть либо психологической операцией, либо небольшой группой солдат, неофициально присвоивших взводу или роте эти названия.
На Украине существует множество добровольческих военизированных формирований вне официальной военной структуры. Вполне возможно, что в ходе акта самопиара эти две группировки присвоили себе названия 88-й механизированной бригады или 13-й егерской бригады. Но тогда зачем они так усердно работали с поддельными аккаунтами в соцсетях и украденными фотографиями? Чтобы создать впечатление, что они служат в армии?
Психологические операции — обычное дело в российско-украинском конфликте. Например, обе стороны активно используют бутафорские транспортные средства (вышедшие из строя брошенные машины и надувные муляжи), чтобы отвлечь огонь противника от реальных транспортных средств.
И все же, задается вопросом Экс, если 88-я механизированная бригада — это психологическая операция, то почему Генштаб Украины так легко от нее отказался?