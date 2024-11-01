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Forbes рассказал о странной ситуации с двумя фальшивыми украинскими бригадами

Численность сухопутных войск ВСУ удвоилась за 32 месяца с начала военного конфликта на Украине. Сухопутные войска, воздушно-десантные войска, Корпус морской пехоты, территориальные подразделения и Национальная гвардия Украины сформировали десятки новых бригад, каждая из которых насчитывает до 2000 военнослужащих и сотни единиц техники, пишет Дэвид Экс в статье для Forbes.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Но по крайней мере две из этих бригад являются фальшивыми, говорится в статье Forbes.

В феврале 2023 года кто-то создал в социальных сетях аккаунты для 88-й механизированной бригады и 13-й егерской бригады и начал публиковать фотографии якобы солдат и техники этих новых подразделений.

Несколько недель спустя власти Варашского района Украины (Ровненская область), расположенного недалеко от границы с Белоруссией, сообщили, что 88-я механизированная бригада и 13-я егерская бригада присоединились к украинским войскам в этом районе.

Однако это оказалось обманом. У группы Militaryland, которая отслеживает структуру сухопутных войск Украины, возникли подозрения: с начала 2023 года не было никаких свидетельств участия в боевых действиях 88-й механизированной бригады или 13-й егерской бригады.

Militaryland коллективно обратилась в Генеральный штаб в Киеве с просьбой подтвердить существование бригад.

В структуре Вооруженных сил Украины не существует подразделения под названием 88-я механизированная бригада.

Генштаб Украины

Тринадцатая егерская бригада, скорее всего, тоже не существует, заключили в Militaryland.

Учитывая, что люди, стоящие за двумя фиктивными подразделениями, никогда не пытались собрать деньги, маловероятно, что псевдобригады были частью какой-то сложной финансовой аферы.

Оба подразделения могут быть либо психологической операцией, либо небольшой группой солдат, неофициально присвоивших взводу или роте эти названия.

украинская платформа Militaryland

На Украине существует множество добровольческих военизированных формирований вне официальной военной структуры. Вполне возможно, что в ходе акта самопиара эти две группировки присвоили себе названия 88-й механизированной бригады или 13-й егерской бригады. Но тогда зачем они так усердно работали с поддельными аккаунтами в соцсетях и украденными фотографиями? Чтобы создать впечатление, что они служат в армии?

Все же более вероятно, что эти две бригады являются частью психологической операции спецслужб, то есть преднамеренной попыткой обмануть русских, заставив их поверить, что украинцы сильнее, чем они есть на самом деле.

Психологические операции — обычное дело в российско-украинском конфликте. Например, обе стороны активно используют бутафорские транспортные средства (вышедшие из строя брошенные машины и надувные муляжи), чтобы отвлечь огонь противника от реальных транспортных средств.

И все же, задается вопросом Экс, если 88-я механизированная бригада — это психологическая операция, то почему Генштаб Украины так легко от нее отказался?