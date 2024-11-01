Forbes рассказал о странной ситуации с двумя фальшивыми украинскими бригадами

На Украине существует множество добровольческих военизированных формирований вне официальной военной структуры. Вполне возможно, что в ходе акта самопиара эти две группировки присвоили себе названия 88-й механизированной бригады или 13-й егерской бригады. Но тогда зачем они так усердно работали с поддельными аккаунтами в соцсетях и украденными фотографиями? Чтобы создать впечатление, что они служат в армии?